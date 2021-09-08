前中華民國工商建設研究會幹部蔡秀娥，4年前宣稱能找時任國民黨黨主席吳敦義親臨剪綵，向昌記銀樓老闆娘李依玲詐騙翡翠墜子，但吳並未出現，台灣高等法院維持一審認定，依詐欺取財罪將蔡女判囚7月，另判6月得易科罰金之刑，全案定讞。

判決指出，蔡女知悉李女打算設立公司，她在2017年2月20日向李佯稱，吳敦義與她關係很好，其可協助李依玲與吳敦義建立關係，及請吳敦義替李依玲之公司剪綵，此有助於李依玲業務推廣，然李依玲需餽贈3件「大禮」予吳敦義及其配偶、胞妹，她會幫忙轉交。

李依玲交付彌勒佛翡翠墜子3件（每件價值約40萬元）給蔡秀娥，但事後蔡秀娥並未依約將之贈與吳敦義等人，且她還向李佯稱，吳敦義要競選總統，要前來拿取贈送給競選志工之「志工禮」，向李女詐騙平安扣古錢20件（每件價值約5萬元）。

一審、二審認定，蔡女犯後始終否認犯行，且從未與被害人洽談和解事宜，迄未為任何之賠償，顯無悔意，犯後態度不佳，依詐欺取財罪判刑7月，另詐欺取財罪判刑6月，可易科罰金確定。