海樂影業(6688)發生退票，公司召開重大訊息記者會指出，將多管齊下進行資金籌措，除了協商延期外，未來有兩部電影上市可望貢獻營收，並與大股東協商挹注資金，來度過難關。

海樂影業受疫情影響，營收大幅減少，導致存款不足，分別退票20多萬元及250萬元，而銀行融資額度僅剩下128萬元，但面臨即將到期票據9月金額合計625餘萬元、10月405餘萬元、11月293餘萬元、12月350萬元。

公司指出，9月、10月將到期票據積極與相關公司協商票款延期。另外，9月17日及10月1日將有兩部電影上映，預計10月底將會有營收挹注；公司名下不動產已設定抵押，將再與銀行協商增貸；另外，也將與大股東協商注入新的資金。

至於8月12日辦理200萬股現金增資，每股發行價格為15元，預計募集3000萬資金，今天起為原股東及員工開始繳款，因繳款作業時間考量，擬向金管會申請延期。