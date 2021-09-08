傳奇(4994)公布8月營收及損益，8月營收為2.55億元，年減13.9％，營業利益為0.73億元，稅前淨利0.6億元，為今年單月稅前獲利最高表現，每股稅前盈餘0.54元。總計今年前8月營收為19.74億元，年減12.02％，營業利益2.65億元，稅前淨利1.35億元，每股稅前盈餘1.22元。

傳奇與趣炫網絡合作研發日系幻想MMO手遊新作《戰鬥吧龍魂》6月發行繁體中文版，目前穩定營運中，營運團隊將持續強化玩家遊玩體驗及互動，並積極推出各項遊戲更新及活動，以符合玩家期待及市場需求。

公司表示，《戰鬥吧龍魂》日版已於今日9/7正式上線並榮獲雙平台預約推薦，成功突破50萬人次，預期也能於日本市場取得好成績。傳奇手上有多款遊戲同步研發中，而《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》國際版，規畫六種語系(英/德/法/韓/泰/中)，將於下半年在全球同步發行。