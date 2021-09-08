國民黨青年部7日公布「戰鬥藍青年」名單，圖為成員之一的國民黨青年部副主任詹為元。（圖／取自國民黨青年部臉書）

國民黨青年部7日發起「為戰鬥藍青年點讚」社群活動。（圖／取自國民黨青年部臉書）

中廣董事長趙少康拋出「戰鬥藍」理念，引發熱烈迴響。國民黨青年部7日表示，不少藍營年輕人粉專已開設或重啟經營，故他們發起「為戰鬥藍青年點讚」社群活動，盼號召各界為藍營青年增進曝光，集結社群力量提升國民黨戰鬥力與監督力。國民黨青年部並公布「戰鬥藍青年」名單，包括台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗、國民黨青年部副主任詹為元、台北市議員李柏毅辦公室主任田方倫等人，強調成員「陸續增加中」。

國民黨青年部7日在臉書發文表示，去年敗選後國民黨遭重創，卻有超過4000位青年選擇入黨；即使21全黨代表名額減少，卻仍有超過200位年輕朋友參選黨代表，足見藍營年輕人投入公共事務參與的熱誠。

國民黨青年部強調，在趙少康發起「戰鬥藍」後，加上黨內選舉的正面帶動，許多藍營年輕人的小型粉專如雨後春筍般開設或重啟經營，有鑑於社群影響力是年輕世代最重要的資產，他們發起「為戰鬥藍青年點讚」社群活動，盼藉此號召各界一起為藍營青年增進曝光，日後也會結合青年智庫的規劃，用政策議題增進黨內青年在媒體能見度，展現國民黨年輕世代的戰鬥力。

國民黨青年部也公布「戰鬥藍青年」名單，成員包括：楊植斗、詹為元、田方倫、張換霖、高為人、黃騰憲、何元楷、陳冠安、洪翊芳、蘇上允、蕭敬嚴、簡銘翔、黃紀棠、楊大鋐、吳子俊、周秉憲、鄧凱勛、楊士豪；並強調這份名單正陸續增加中。