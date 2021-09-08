幼兒園爆發群聚感染，疫情指揮官陳時中表示，目前可以確定與Alpha變異株無關，整體方向指向Delta變異株，或是其它的病毒株。前台大感染科醫師林氏璧表示，這是令他最感到擔憂、也不合理的地方，但Delta變異株若是已進入社區一陣子，卻還沒有爆發，這與民眾勤洗手、佩戴口罩等防疫措施息息相關。

林氏璧昨（7）日於談話性節目《新聞面對面》中直言「我從來沒有這麼希望他講錯話過，我真的不希望是Delta變異株」，不過他也認為，也不排除其他變異株的可能性，「因為這個病毒搞不好在台灣傳出一個台灣變異株也不一定。」

林氏璧指出，從感染幼兒的CT值來看有高有低，甚至是有些人體內已有抗體，所以這件事恐已發生一陣子，要身體產生抗體起碼要兩三個禮拜的時間，因此老師不一定是第一個案例。

林氏璧說，最令他擔心的，也覺得不太合理，若是Delta變異株假如已進入社區，搞不好都已感染2至3波以上，到底什麼時候進來，可能已經不可考，但Delta變異株也並非一進入社區就會野火燎原。

林氏璧接著說，目前國內已有部分的人已施打疫苗，仍舊有它的效用，再加上大多數民眾勤洗手、佩戴口罩及保持社交距離，而且其實地方政府在進行匡列時「滿用力」，不過提及幼兒園的發展，林氏璧則認為，恐會再持續擴大，但應該不至於爆發到幾百例的程度。

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