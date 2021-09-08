徐開喜是國內治安史上相當特殊的盜匪，除了曾犯下數十起銀樓搶 案而獲稱「珠寶大盜」名號外，也是「越獄大王」，四十年的牢獄生 涯中，曾創下八次越獄的紀錄，甚至曾讓台北看守所為他訂下「所恥 日」。

更讓軍警傻眼的是，他七十年從綠島管訓隊，男扮女裝戴假髮坐船回台灣，上岸後還打電話給司令官，消遣說「他已回到高雄，不用在綠島找他」。

徐開喜出身台中眷村，父親為空軍將官，優渥的家境沒有導引他向 上，反而因為加入「正氣幫」，十四歲就開始進出監獄，幾乎全省的 牢房他都蹲過，能夠多次越獄成功，關鍵即在於他有三分之二的生命 都在牢獄度過，監獄對他來說，比外面的世界還要熟悉。

徐開喜最有名的一次越獄，是在八十三年八月二十八日，夥同受刑 人「穿山甲」詹龍欄及蔡正鳳，以安眠藥加入飲料內迷昏三名獄卒後 ，穿上管理員制服，以自製木梯成功攀越台北看守所圍牆逃獄，消息 傳出，震驚社會。北所事後在徐開喜的房舍內，竟然搜出大哥大及一 百多公克的安非他命，暴露獄政管理弊情嚴重，北所痛定思痛，將此 一事件訂為「所恥日」。

徐開喜獲得自由後，曾明目張膽地帶槍接受媒體採訪拍照，暢談越 獄經過，還囂張的把越獄時持有的台北看守所平三舍鐵門鑰匙交給記 者「以資證明」，但逍遙沒幾天，就在民生東路巨鎮酒店內，被刑事 局及北市刑大循線逮捕，重回牢籠。

徐開喜生平犯案累累，道上盛傳其經手策畫的搶案成功率幾近百分 之百，因此「珠寶大盜」之名不脛而走，包括知名的南北二大盜辛逸 民、黑金城，都曾與徐開喜合夥作案過。但徐開喜無論如何犯案，始 終堅守「只搶不殺」的原則，因此即使多次落網，仍罪不致死，此番 重出江湖，傳奇的犯罪生涯是否也將畫上終點？將繼續考驗警方的辦 案功力。