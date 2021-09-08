小編今天（8日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電10億美元債券，各壽險公司都超額認購，最後南山人壽搶下2.15億美元，國泰人壽及台灣人壽各搶到1.8億美元，新光人壽、全球人壽則各拿到1億美元。壽險業者表示，台積電國際板債算是近期熱門債券，認購相當踴躍，主要是台積電的招牌，加上利率不錯，3.1％算近期可接受利率。

【1】台積10億美元國際板債 壽險業秒殺

債券額度「秒殺」。台積電將發行10億美元國際板債券，30年期利率3.1％，已完成額度分配，南山、國泰、台灣、新光、全球、富邦、三商美邦、遠雄、宏泰等壽險公司，加上郵局及部分銀行「包檔」，搶光所有額度，債券預計本月23日掛牌，算是近期最熱門的新發行債券。

【2】晶片恐缺到2024 車廠陷危機

福特、福斯、戴姆勒等汽車大廠皆面臨全球晶片荒的衝擊，認為短期內情況難以改善。寶馬（BMW）執行長預料，半導體供應吃緊將再持續半年到一年，福特甚至認為缺貨可能一直缺到2024年，而且其他原料供應也相當吃緊。

【3】航運業躍上半年海外獲利王

從只賺66億元到獲利龍頭。金管會7日公布，因為運價大漲，航運業上半年海外投資大賺1530億元，居所有上市櫃產業海外投資利益第一名，較去年同期增加1464億元，成長22倍以上。

【4】東南亞疫情燒 中鋼東協三廠 逆勢大豐收

東南亞疫情持續延燒，但中鋼投資東協市場大豐收，包括中鋼印度廠、馬來西亞廠及越南CSVC廠今年來都呈現獲利情況，其中，印度電磁鋼片廠在疫情最為嚴重的7～8月照樣生產與出貨，使得該廠累計前八月出貨量達到10.4萬公噸左右，稅前獲利達14億元盧比（折合新台幣5億多元），整體表現最為傑出，已大幅擺脫疫情的陰霾。

【5】8月進出口意外好 專家憂：陸Q4外貿壓力仍大

大陸8月進出口成長讓市場意外，但市場對後市看法不一。部分人士認為，亮麗的數據顯示大陸在全球疫情頻發下，其供應鏈應變的韌性與實力。另有專家擔憂，考慮到高基數因素及全球產業鏈的逐步修復，大陸外貿高增長的態勢難以持續，今年第四季的壓力依然很大。