中信金(2891)8月份自結盈餘，8月單月稅前盈餘為62.33億元，稅後盈餘為56.12億元，累計前8月稅前盈餘488.60億元，合併稅後盈餘427.72億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.14元。8月份銀行及保險核心獲利動能穩健。

中信金控2021年前8月稅後盈餘較去年同期成長34%，子公司中國信託商業銀行累計前8月稅後盈餘為199.70億元，較去年同期成長6%；台灣人壽保險公司累計前8月稅後盈餘為216.81億元，較去年同期成長43%。

中信金控表示，銀行存放款業務動能維持良好，財管手續費受惠產品多元及數位化創新服務，較去年同期有雙位數的成長。在保險業務方面，保險銷售動能佳，投資業務因掌握市場趨勢，操作表現良好，帶動保險獲利持續創新高。

中信金今年海外營運從疫情中已逐步恢復，海外獲利占比回升到25-30%(含OBU則過半)，雖然仍低於過去的30-35%，但去年受到國際疫情影響占比不到20%，可看出目前已逐步穩定往疫情前水準邁進，海外獲利貢獻最高為美國和香港。