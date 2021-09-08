美國網球公開賽正進行到後半段賽程，我國好手謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲(Elise Mertens)狀況火熱，昨天再以6比0、6比2擊退米聶(Greet Minnen)/凡優伊特凡克(Alison van Uytvanck)，順利晉級8強。而在男子比賽部份也相當激烈，早前麥維德夫(Daniil Medvedev)順利挺進4強。

麥維德夫在4強賽對抗荷蘭黑馬范德贊舒爾普(Botic Van De Zandschulp)，以6：3、6：0、4：6、7：5解決對手，其中兩盤以6：3和6：0懸殊比數打敗對方，證明了麥維德夫目前世界排名第2的實力，不過范德贊舒爾普後面兩盤的表現也很精采。

而這也是麥維德夫連續三年、生涯第四度闖進美網4強，而且今年他的狀態相當火熱，自溫布頓網球公開賽之後戰績是傲人的16勝2敗，期間斬獲了羅傑斯盃冠軍，另外也闖進辛辛那提大師賽4強，以他的現況要拿下美網冠軍是非常有機會的。

這次他的對手來頭可不小，范德贊舒爾普從會外賽打起，一路殺進8強，非常令人驚艷，首盤麥維德夫前6局就順利破發對手兩次，一開始就以5：1徹底拉開差距，次盤更是驗證了兩人實力和經驗的差距，麥維德夫連贏6局以6：0輕鬆拿下第二盤。

第三盤范德贊舒爾普找回節奏，麥維德夫則開始出現大量失誤，范德贊舒爾普以6：4扳回一城，讓比賽重燃希望，第四盤兩人僵持不下打到5：5平手，最後兩人殺到12局，最終麥維德夫以7：5辛苦拿下，成功晉級4強，本場非受迫失誤麥維德夫24：35優於對手，破發對手7次。