新北幼兒園爆17人群聚感染，相關的基因定序結果將於今天出爐。中研院生醫所兼任研究員何美鄉認為，若確認這波群聚是Delta的話，就應該要趕快升成三級警戒，因為感染源不明，面對未知的敵人，最保險的方法就是讓所有事情都停下來。從餐廳店家、學校和大眾運輸工具通通都加嚴。而指揮中心也應該調整疫苗政策，將BNT優先給高風險族群打。

台大前感染科醫師林氏璧昨在談話節目《有話好說》上表示，新北幼兒園群聚案中，4名染疫家長中，有3人的Ct值都是14，顯示是最近才受到感染，但令人關注的是一名幼童（案16145）的Ct值是35.8、媽媽（案16155）的Ct值則是29.1，代表2人都感染有段時間了。

林氏璧指出，從染疫者的Ct值來看恐有2種可能，其一是這起群聚案其實是Alpha的舊案，只是在這波篩檢中不小心被抓出來，或者是這對母子才是整起群聚案的感染源頭，如果病毒定序結果是大家擔心的Delta，那這位媽媽的疫調就要趕快進行，匡列出相關的接觸者。

何美鄉則認為，如果基因定序的結果出來確認是Delta，就應該趕快升成三級警戒。因為目前幼兒園群聚的感染源不明，面對不知身在何處的敵人，最保險的方式就是讓所有事情停下來，餐廳、店家、學校、公司和大眾運輸等各方面都要加嚴。

何美鄉提到，小朋友也先不要去上課了，因為回家以後，可能會傳染給年長的阿公、阿嬤，而指揮中心也應該要把所有東西都拉回來，把疫苗先給高風險族群打，已經登記要打BNT的12至17歲青少年就還是讓他們打，但是還沒有登記到的就先暫緩。

何美鄉表示，改變疫苗的施打順序很重要，因為確診新冠肺炎的患者，年紀越大、死亡率就越高，但在預防重症死亡的方面，打兩劑疫苗還是很有成效的。

何美鄉也說，從西方經驗來看，Delta變異株的傳播力很快，但目前台灣僅在一家幼兒園中傳播，因此若真的是Delta，那只能說台灣又被神保佑到了。「如果Delta不是先進到幼兒園，而是先進去長照機構，那就會很慘。」