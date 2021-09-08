新北某幼兒園爆發群聚感染，至7日止已有17人確診。據疫調顯示，接觸者不僅家庭成員、幼兒園同學、教職員，連苗栗、台中、彰化都有親戚被匡列。台中一名接觸者是確診童（案16154）的阿公，緊急送集中檢疫所，PCR結果今出爐，證實為陰性。
台中市衛生局今表示，進一步調查發現，這名阿公北上探望孫子，孫子因同班同學確診被匡列，阿公接觸孫子後也被擴大匡列，採檢後入住檢疫所。衛生局強調，個案接觸地點在新北市，沒有台中市足跡。
不過這名阿公的第一次採檢為陰性不代表完全沒事，5天後還要再採一次。
新北某幼兒園爆發群聚感染，至7日止已有17人確診。據疫調顯示，接觸者不僅家庭成員、幼兒園同學、教職員，連苗栗、台中、彰化都有親戚被匡列。台中一名接觸者是確診童（案16154）的阿公，緊急送集中檢疫所，PCR結果今出爐，證實為陰性。
台中市衛生局今表示，進一步調查發現，這名阿公北上探望孫子，孫子因同班同學確診被匡列，阿公接觸孫子後也被擴大匡列，採檢後入住檢疫所。衛生局強調，個案接觸地點在新北市，沒有台中市足跡。
不過這名阿公的第一次採檢為陰性不代表完全沒事，5天後還要再採一次。
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