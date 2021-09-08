臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

新北市板橋區幼兒園群聚事件再擴大，疫情指揮中心7日宣布，再增5人確診，目前累積共16人確診，其中10人是5歲以下幼兒。指揮官陳時中表示，病毒基因定序結果今天出爐且傾向是Delta病毒，若新北市疫情未控制住，不排除全國再次升回3級警戒可能性。此言掀起網路怒火，網友痛批不當政府導致民不聊生，大官照領高薪無法理解平民百姓的痛苦。

針對升回全國三級警戒的機率，陳時中表示，目前尚無此打算，除非新北疫情沒能控制住，全國才有升回三級可能。目前幼兒園雖共有15例個案，人數確實比較多，但之前新北市也曾出現10多例的家族群聚，重點是控制不要外擴，將疫情在一定範圍內。

陳時中強調，目前最重要的是把疫調和匡列做好，將疫情及時控制住。未來若要升級，過去升降級標準值也會作為未來參考。過去警戒標準達第三級，是以單周出現三件以上社區群聚事件，或一天確診10名以上感染源不明本土病例作為觀察指標。

消息一出引爆網路怒火，數千網友湧入臉書相關新聞連結按下憤怒、悲傷表情，更紛紛留言：「你們升三級一樣有工作啊！每天2點出來上班一樣領薪水，但有想過我們這些死老百姓有多艱苦嗎？」「升幾級跟官員無關薪水照領死的是老百姓」、「做得那麼爛，還能死皮賴臉的坐那麼久」、「一將無用累死三軍，厚臉皮的部長到底什麼時後才甘願放手下台」、「有些人就是不自律喜歡四處跑啊，所以一開學就又感染」。