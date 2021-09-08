日本因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情實施的「緊急事態宣言」原訂12日解除，日本政府有意針對東京都等都市地區再延長，並研議10月起對打過疫苗者放寬防疫措施。

日本放送協會（NHK）報導，目前因疫情對東京都、大阪府等21都道府縣發布的「緊急事態宣言」，以及12縣實施的「防止蔓延等重點措施」，原定都是實施至本月12日；不過大阪府知事吉村洋文說，大阪的病床依然吃緊，解除緊急事態宣言有困難。

日本政府考量目前新增確診病例數雖有減少的傾向，但重症病例數偏高，醫療體系依然嚴峻，有意對首都圈1都3縣（東京都、神奈川縣、琦玉縣、千葉縣）等都市地區延長實施緊急事態宣言；部分地區若如期解除緊急事態，也將改為實施防止蔓延等重點措施。

TBS電視台報導，規劃緊急事態延長幅度約為2週到3週，首相菅義偉將在今天與相關閣員開會，決定政策方針。

另外，讀賣新聞報導，日本政府規劃配合疫苗接種進度，10月起階段性放寬防疫措施與行動限制。

報導指出，目前緊急事態宣言對象地區籲請居民不要跨縣旅行或出差等長途移動，規劃10月起對已接種疫苗者不再呼籲勿跨縣移動。

大型活動也將在出示已接種疫苗或陰性證明、做好追蹤密切接觸者等條件下，放寬最多5000人的上限；對於獲得防疫措施認證的餐廳，也擬將放寬營業時間限制與禁酒令等。

報導說，首相菅義偉希望讓經濟活動正常化，鬆綁措施擬從10月起進行實證實驗，11月起正式放寬，但若因變異病毒株等因素使疫情再次擴大，會再次強化防疫措施。

此外，因放寬防疫措施是以接種過疫苗為前提，日本政府近期將公布接種疫苗證明書的使用原則，包括可獲得商品折扣、允許進入商店等，並將要求不得對未接種疫苗者有就業或入學等方面的歧視。

日本放送協會統計，日本全境昨天新增COVID-19確診1萬603例、死亡62例；使用呼吸器或在加護病房治療的重症患者2209例，依然維持在高檔。

根據首相官邸（辦公室）公布數據，日本截至昨天有48.3%的民眾完成接種2劑疫苗，至少接種過1劑疫苗者達60%。