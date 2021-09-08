美股消息面：

1.根據美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，美國每日新增23萬確診病例，累計已超過4023萬。同時，新增1388疫歿者，也累計至約65萬人。另外，美國75%成年人已接種過至少一劑新冠疫苗。

2.歐洲央行討論利息前夕，美元匯價強勢已連續第2天走高，美元指數漲0.33%至92.42點附近。

3.美國勞工節假期結束後的首個交易日，金價挫近2%並失守1800美元關卡。紐約12月期金收跌35.2美元或1.9%，每盎斯收1798.5美元，創8月26日以來最低。同時，紐約現貨金也跌1.6%，每盎斯為1794.57美元，創下8月9日以來最低。

4.市場憂慮美國與亞洲原油需求減弱，國際油價均下跌。紐約期油收跌94美分或1.35%，每桶為68.35美元。至於倫敦布蘭特期油，也收跌53美分或0.73%，每桶收71.69美元。

5.比特幣一度急挫17%，低點為42,921美元，目前在46,795.11美元附近，下跌10.91%。