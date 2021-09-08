新北市板橋區幼兒園群聚今日再新增1例，新北市長侯友宜表示，新增確診者是幼兒園家屬同棟社區大樓的鄰居，Ct值38.53，是跟幼兒園家屬同住一棟社區大樓，市府昨深夜已啟動機動快篩隊，前往篩檢，希望讓大家安心，面對疑似Delta病毒，一定要做到更積極，讓大家安心 。截至目前幼兒園群聚已有17例確診。

新北衛生局表示，衛生局立即針對該棟大樓進行擴大採檢匡列，目前持續採檢中。同時也正持續進行相關疫調及清消工作，後續會在下午防疫記者會進一步說明。

侯友宜表示，雖然基因定序還沒出爐，但這次傳播力不容小覷，市府在大前天確定後，以視同Delta的規格，立刻通報所有學校，安全一刻都不能等待，用最高最快最嚴格標準看待幼兒園群聚事件。

侯友宜說，Delta病毒要阻絕於境外沒這麼簡單，看到全世界趨勢美國、英國、歐洲國家、到管制嚴格的澳洲都被攻入，變成主流病毒，目前台灣境外回來90幾％都是Delta病毒，現在的檢疫14天與7天自主管理，加上兩次PCR與1次快篩，到底能不能擋得住，值得好好深思。

侯友宜說，Delta病毒一定要想辦法擋在境外，境內發現後，要快速度有效壓制，這次看到異狀，新北市不等基因定序，就以Delta速度匡列採檢停班停課。

侯友宜說，有人會問這樣會不會太過，但跟病毒競賽沒有過，絕對比病毒速度更快，把傷害減到最低，感謝家長體諒包容與老師的幫忙，還有急救責任醫院專責病房可以快速啟動。