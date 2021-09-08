台灣民意基金會今（8）日公布最新民調，針對衛福部長陳時中、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜等三位當紅政治明星進行「感情溫度計」調查，其中人氣最旺的是侯友宜，69.75度；第二則是陳時中，61.26度；第三是柯文哲57.41度。基金會董事長游盈隆直言，若侯友宜宣布參選2024，恐怕會是所有有志於2024總統大位的人的夢魘，但柯文哲也是一個不容忽視的角色；而疫苗短缺、爭議不斷，陳時中已被拉下神壇。

台灣民意基金會發布「牽動台灣未來政局走向的3個人」民調報告，以100度表示最強烈好感、50度表示沒什麼感覺、0度表示最強烈反感。結果顯示，侯友宜獲得69.75度，人氣最高。游盈隆表示，整體而言，侯友宜目前普遍受到民眾的喜愛，且基本上每一個年齡群組都對侯友宜印象不錯。

若以2018年12月民調結果相比，民眾對侯友宜的感覺從59.79度增加至69.75度，游盈隆指出，侯友宜人氣在不到3年內直線上升，超越柯文哲、陳時中，人氣溫度甚至逼近只有極少數人能達到的69.75度，無疑是現在國民黨內最受民眾欣賞與喜愛的政治人物，且這樣的溫度，對任何全國性政治人物而言，都是夢寐以求，如沐春風，非常受歡迎的狀態，討厭他的人少之又少。

而每一個年齡群組都對侯友宜印象不錯，35歲以上的人對侯的平均感情溫度約73度；政黨支持傾，民進黨支持者感情溫度67.74度，相當熱；時力與基進支持者約63度；中性選民67.85度，是難得一見的熱度。游盈隆說，這種獲跨黨派的欣賞和喜愛在台灣並不多見。

柯文哲獲得57.41度，排名第二，游盈隆分析，柯文哲擁有2024年總統大選門票，對藍綠兩黨來說是個不確定因素，雖然他從政7年以來人氣高低起伏不定，但始終沒有低於50度，是足以競逐總統大位的溫度，且仍受許多年輕人喜愛，若持盈保泰，一路挺進2024年總統大選，也會是個不可忽視的角色。

至於陳時中，相較去年5月民意調查，台灣民眾對他的感覺從87.78度降至61.26度，且感情溫度51度以上的人，減少33.3個百分點，若以1個百分點19.5萬人計算，代表對陳時中有好感的減少650萬人；而對陳時中感情溫度49度以下者，與去年5月相比增加21個百分點，顯示台灣民眾對陳時中反感度增加，有超過400萬人對陳時中有反感。

游盈隆指出，今年本土疫情爆發，死亡人數飆破800人，加上疫苗嚴重短缺、爭議不斷，讓民進黨防疫神話毀於一旦，也連帶將陳時中拉下神壇。此外，進一步的分析發現，越年長的台灣人對陳時中感覺越好，年紀越輕的感覺比較淡，尤其20到24歲，對他的平均感情溫度只有49.9%；政黨支持傾向來看，中性選民56.54度，屬還算溫暖的狀態。