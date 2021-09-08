38歲女星李佳穎擁有逆齡外貌，甜美可愛外型被封為「童顏女神」，今(8日)她被周刊爆料已秘婚圈外男友，其實堪稱演藝圈放電機的她，過往緋聞和交往對象多是圈內人。

李佳穎2010年和馬志翔合作《看見天堂》擦出愛火，本來外界看好她們可以修成正果，但交往5年和平分手，之後和張書豪傳出緋聞，但她否認戀情，表示兩人已相識多年，堪稱是「能同床共枕的閨蜜」。

此外，李佳穎和李國毅是高中同學，出道時也在同家經紀公司，因此她常被目擊到片場探班李國毅，還鑽進男方車內，交情匪淺，不過她也表示對方就是弟弟，和唐禹哲合作《莫非，這就是愛情》也傳出緋聞，兩人從未認過戀情，但戲外互動宛如情侶，結果不到一年就爆出她和名導于中中交往。

李佳穎和馬志翔、于中中交往過。(圖／本報系資料照)

在好友陳意涵牽線下，李佳穎認識于中中並交往，未料才維持1年多就分手，更傳出她原已收下戒指、答應求婚，之後反悔並以「個性不合」為由分手，讓于中中精神崩潰，對此，李佳穎無奈表示，「真的沒有論及婚嫁這件事，我沒收過任何男生送我的戒指，不曾成為任何人的未婚妻」。

不過之後她與阮經天被拍到在車內幽會，還暢聊到忘我驚動警察前來關切，才將車子緩緩駛離，爆出兩人戀愛說，但因為年初才和于中中分手，因此被質疑劈腿，當時她在臉書發文「我不會劈腿，我只會倒立」，雖沒多做說明，但也算是為自己澄清。

事隔8個月她在活動中澄清自己「沒有交往，我跟小天就是朋友聚會，然後就被拍到」，並自曝已單身1年，因此和于中中分手完全沒有第三者問題，于中中也做出回應：「我相信佳穎沒有劈腿。」