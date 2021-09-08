各大學將在9月中下旬開學，國立暨南國際大學8日表示，自9月23日開學後，至10月3日期間，全面採取遠距教學。（國立暨南國際大學提供／黃國峰南投傳真）

教育部7日晚間公布了「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」加上來勢洶洶的Delta病毒，國立暨南國際大學8日決定自9月23日開學後，至10月3日期間，全面採取遠距教學，12日的小型親師座談，也全面改為線上，時程將另行公布。

各大學將在9月中下旬開學，屆時上百萬大學生將返校上課，教育部在7日晚間公布了「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」。其中針對實體授課明確規定室內需維持安全社交距離（2.25平方米／人），且採固定座位，全程佩戴口罩，並應保持通風良好及定時清消。

為因應最高規格的防疫準則，暨大校長武東星表示，經校內防疫會議決議，9／23-10／3全面改採線上上課。至第三週10／4開始，始恢復全校所有班級課程入校實體授課，但仍然將視中央疫情指揮中心及教育部校園防疫指引進行滾動式調整。

另原本預計將在9／12舉行的親師座談會，今年因為疫情，原本規劃打散到各系教室進行個別座談，經防疫會議決議，也將全面改採線上說明，直播平台也將採用【Youtube】直播方式進行，屆時直播連結網址與時間，將會於校首頁公告。

武東星表示，面對詭譎多變的疫情，要以最高等級的預警原則因應，並隨時保持彈性，進行防疫策略的調整。暨大校地共有150公頃，可以保持最大的社交距離，但仍然必須謹慎因應。至於即將到來的新生入學相關活動細節，也將於近日公布在暨大主網，讓新生瞭解第一手的訊息。