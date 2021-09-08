新北幼兒園確診傳播鏈不斷擴大，北市目前匡列3所國小（南港區、中正區、大同區各1所）、4所幼兒園（南港區1所、中山區1所、中正區2所同校區）進行預防性停課至本周六9月11日。8日一早，一所停課的國小附幼，校內工作人員正清潔消毒。（王英豪攝）

部分學生採檢陰性 新北停課範圍縮減為3校。（新北市政府提供

幼兒園群聚加上中和另案，新北市昨日有5校4327人停課，新北市教育局長張明文表示，昨日有居家隔離學生PCR採檢陰性，有兩校可以恢復上課，目前停課減少為3校4199人，後續將持續採檢匡列學生，復課學校也會持續追蹤學生健康。

新北市社會局長張錦麗表示，昨日三重有1家公托收托75名小孩，因有幼童是板橋確診學童的弟弟，不過弟弟採檢陰性，加上公托老師也全數採檢陰性，跟每位家長溝通後，將在3天以後復校。