部分學生採檢陰性 新北停課範圍縮減為3校 09:142021/09/08 中時 葉德正 、 王英豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北幼兒園確診傳播鏈不斷擴大。（王英豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北幼兒園確診傳播鏈不斷擴大，北市目前匡列3所國小（南港區、中正區、大同區各1所）、4所幼兒園（南港區1所、中山區1所、中正區2所同校區）進行預防性停課至本周六9月11日。8日一早，一所停課的國小附幼，校內工作人員正清潔消毒。（王英豪攝） 部分學生採檢陰性 新北停課範圍縮減為3校。（新北市政府提供 幼兒園群聚加上中和另案，新北市昨日有5校4327人停課，新北市教育局長張明文表示，昨日有居家隔離學生PCR採檢陰性，有兩校可以恢復上課，目前停課減少為3校4199人，後續將持續採檢匡列學生，復課學校也會持續追蹤學生健康。 新北市社會局長張錦麗表示，昨日三重有1家公托收托75名小孩，因有幼童是板橋確診學童的弟弟，不過弟弟採檢陰性，加上公托老師也全數採檢陰性，跟每位家長溝通後，將在3天以後復校。 Delta來勢洶洶 蔡壁如籲未來16周 重新檢討接種 與確診者出遊 北市南港某國小92人請防疫假 #幼兒園 #台灣 #停課 #新北市 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 侯：幼兒園群聚恐與機師有關 陳：牽強 04:102021/09/08 焦點要聞 大學防疫指引 實體授課上限80人 04:102021/09/08 焦點要聞 一旦警戒升級… 學生施打BNT將另有安排 04:102021/09/08 財經要聞 學生優先施打 大錯特錯 04:102021/09/08 時論廣場 陳時中認了「不排除全國再次升回3級警戒」 引爆網怒火 08:542021/09/08 政治 減災為重 專家促擴大匡列接觸者 04:102021/09/08 焦點要聞 台新挺新北全運會 聯名卡亮相 04:102021/09/08 財經焦點 防堵Delta病毒 暨大宣布開學日起遠距教學至10月4日 09:062021/09/08 生活 與確診者出遊 北市南港某國小男童與家人PCR結果出爐 09:312021/09/08 生活 新北疫情擴大 陳時中：考慮警戒升級 04:102021/09/08 焦點要聞 南市府授權幼兒園 可預防性停課 04:102021/09/08 地方新聞 生活熱門新聞 埃及返台爸確診！幼兒園群聚 新增1例境外移入 - 生活 中颱「璨樹」進逼 鄭明典警告：出現爆炸性發展 - 生活 青少年打BNT意願高？家長吐心聲「人生還很長」 - 生活 璨樹轉中颱！恐變強颱 海陸警齊發時間曝 - 生活 國高中生BNT接種同意書曝光 「一項自我評估」超尷尬 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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