美國半導體龍頭英特爾（Intel）7日宣布，未來10年將在歐洲投資高達800億歐元，以提升當地的晶片產能。此外英特爾打算將愛爾蘭半導體工廠的部分產線，轉作生產車用晶片。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）在慕尼黑IAA車展上透露，年底之前，英特爾會公布2處新設的歐洲晶片製造廠地點。外界揣測德國與法國是可能的地點，波蘭也可能是英特爾的候選地點。 英特爾將汽車晶片視為戰略優先項目。基辛格周二表示，預估2030年前晶片將占汽車製造成本的20％，與2019年的占比4％相比擴大5倍。