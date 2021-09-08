陽明(2609)向船東正榮汽船株式會社租入，並由船東委交今治造船株式會社量身打造全新11,000 TEU級貨櫃輪「起明輪」，完成新船命名，命名後將於9月22日正式竣工交付。「起明輪」於交付後，將配合THE聯盟航線規畫，9月24日投入聯盟亞洲往返美洲PS6航線，靠港依序為：青島–寧波–釜山–洛杉磯–奧克蘭–神戶–青島。

陽明海運因應中長期營運發展，透過與專業船東合作方式布建14艘11,000 TEU級貨櫃輪，「起明輪」為該系列第7艘交付新船。該船型可裝載約11,860個20呎標準貨櫃，配備有1,000個冷凍櫃插座，船舶全長333.9公尺，寬48.4公尺，最大吃水16公尺，設計船速可達23節，配備脫硫器、壓艙水處理器、岸電系統等多項環保設備，並採用新型雙島式(twin-island)設計，可增加貨物裝載空間並提高視野性能，透過船舶線型優化更進一步達到節能減排的環保成效，且船長及船寬較短設計特性，將加速碼頭靠泊效率，亦可靈活通行於巴完竣工交付，目前已有6艘新船投入跨太平洋航線營運，可於近期貨櫃航運市場供需吃緊下，紓緩急遽攀升的承載需求，並有助於最大化艙位效用。