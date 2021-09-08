幼兒園爆發群聚感染，累計17人確診，其中10人為幼童。台大小兒科感染醫師、 中央流行疫情指揮中心專家小組委員李秉穎表示，幼兒若感染新冠病毒，會有一種很特別多發性系統發炎症候群，身體會自體免疫激化，會引起心臟等併發症等，若要看幼兒是否感染，可從接觸史及地緣關係2點做推測。

李秉穎昨（7）日於談話性節目《年代向前衝》分析，0至18歲這個區間，會重症死亡比例偏高的就是1歲以下的嬰兒，及17、18歲的青少年，因此2至4歲的孩子確診，大部分都會是輕症，但仍會有死亡、重症的可能。

李秉穎指出，幼兒若感染新冠病毒，會有一種很特別多發性系統發炎症候群，類似川崎病，身體會自體免疫激化，會引起心臟等併發症等，所以幼兒說起來重症比例不是特別高，也不會呼籲大家為了避免感染，不要去幼兒園，畢竟幼兒之間有互動，對他們的人格養成是有幫助的。

李秉穎也說，幼童染疫後，出現後遺症的機率低，但目前還沒有完整的報告指出，幼兒染疫後有多少比例會留下後遺症，不過是有報告指出，兒童確診後，可能也會和成人一樣留下後遺症，比較常見的就是會長期咳嗽。

李秉穎認為，更重要的是新冠病毒恐會造成血管發炎、血栓形成，如果很嚴重會影響到全身的器官，還有先前提到幼兒好發的「多發性系統發炎症候群」，這個是全身血管發炎，有一定的死亡率，如果引發栓塞，如果剛好塞在腦部就很危險。

李秉穎透露，在幼兒的研究裡面，有些神經系統受到侵犯的幼兒，也會留下相關的後遺症，譬如說智能變化、人格變化與運動功能的變化。雖然我們一直說，兒童感染新冠病毒後的重症死亡率較低，出現後遺症的機率也較低，但不能說是完全沒有，因此幼兒還是必須要預防新冠病毒的感染。

李秉穎也表示，新冠肺炎其他的症狀又與感冒類似，就會導致無法分辨，無法光從症狀的嚴重程度，判斷幼兒是否感染新冠肺炎，因此要看幼兒是否感染，可從接觸史及地緣關係去推測，再加上症狀是否嚴重，若有呼吸急促就要注意，不過李秉穎也強調，一有懷疑應立即去篩檢，因為現在社區是有感染風險存在。

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