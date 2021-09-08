藝人波波蓁擁有34D姣好魔鬼身材，網路人氣超旺的她，社群粉絲就有227萬力挺，近來為戲到海邊出外景，不吝嗇秀出好身材的她，更是直接換上比基尼，讓一對傲人雙峰直接見客，所有網友看的是鼻血直流。

波波蓁在instagram曬出到海邊出外景的照片，只見她直接換上粉紅色比基尼，秀出火辣的姣好身材，一對34D傲人北半球不僅直接見客，更幾乎要炸出泳衣，此外，一條深邃事業線，更讓人幾乎難以將視線移開，清涼養眼的照片無疑是送給粉絲的福利，接著更用特效曬出與同劇演員楚宣的搞笑自拍影片，不忘虧說：「大家會不會覺得阿方來海邊穿太多呢」。

波波蓁趁著到海邊岀外景，秀出養眼清涼照。（圖／ janechen078 IG）

波波蓁用特效曬出與同劇演員楚宣的搞笑自拍影片。（圖／ janechen078 IG）

她日前也曬出一張在游泳畔的照片，照片中身穿比基尼，彎腰趴在泳池邊，一對傲人雙峰讓人一覽無遺，短短時間就吸引近萬人按讚，紛紛留言：「身材太威了，這照片不分享不行」、「女神波波蓁好正，但照片只有一張太少了」、「太完美了，這樣到底要逼死誰」、「天呀～根本朝天椒等級的辣啊～身材好好」、「太誘人了吧，你永遠是我心目中的女神，請容許我永遠愛你」。

女星波波蓁近日加入本土劇演出，飾演在夜市賣珍珠奶茶的女神，由於算是第一部挑戰的戲劇作品，坦言心情因此特別緊張，在劇中常大秀火辣身材的她，往往一出場就贏得所有人目光，讓同劇演員楚宣讚嘆：「前凸後翹的波波妹，這角色真的非她莫屬」。