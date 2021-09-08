巴西總統波索納洛今天發起抗議活動，他在首都巴西利亞與聖保羅市對支持政府的示威人士作出反民主宣言，威脅聯邦最高法院大法官莫萊斯（Alexandre Moraes）及國會。

波索納洛（Jair Bolsonaro）說：「這位大法官（莫萊斯）要嘛聽話，要嘛下台，但我們不能繼續允許這個人攪亂我們的自由，不能接受更多的政治逮捕。」

莫萊斯負責調查資助和組織反對民主機構的行為，並為此下令逮捕波索納洛的盟友和支持者。明年莫萊斯將接任聯邦最高法院輪值院長，任期兩年。聯邦最高法院和高等選舉法院目前在審理5件涉及波索納洛的檢舉案。

波索納洛說，莫萊斯已經「失去在最高法院繼續審理的最低條件」。他並威脅說：「我們不想決裂，不想與任何權力爭鬥，但我們不能允許一個人危害我們的自由。」

波索納洛還說，他不會再遵行莫萊斯的任何判決，並再次攻擊巴西選舉制度、最高法院其他成員，以及採取措施應對COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）大流行的州長和市長。

波索納洛站在宣傳車上，對穿著黃綠相間的衣服的示威者一再重申聯邦憲法正受到另一個權力傷害的論點。他自己卻威脅說，今天的示威是對共和國權力機構（司法權）的「最後通牒」。

波索納洛亦重複在8月28日出席福音派領袖兄弟會一場集會中說的，他的未來只有被捕、死亡或獲得勝利3種選擇，但他絕不會被捕。

波索納洛最後還說，將在明天召開共和國委員會，指出國家應該走的方向。共和國委員會是巴西法令規定的一個諮詢機構，讓總統在危機時期使用，以審議聯邦干預、國防狀況和圍困狀態，並決定與民主機構穩定有關的問題。

依法，這個機構必須由共和國副總統、參眾兩院議長、參眾兩院多數派和少數黨領袖、司法部長和6名35歲以上巴西公民組成，其中2人由總統任命，2人由參議院任命，另外2人由眾議院任命。

設立共和國委員會的法令是由前總統柯樂（Fernando Collor）在1990年裁可，授權委員會要求公共機構提供其運作必要的資訊和研究。最近一次會議是在2018年，當時的總統泰梅爾（Michel Temer）決定授權對里約熱內盧和羅賴馬（Roraima）進行聯邦干預。

9月7日是巴西的獨立紀念日，波索納洛發起抗議活動，已引發多國關注。包括美、英、法、西班牙、墨西哥、智利、澳洲等國共158位政治人物6日發出連署公開信表示，非常擔心巴西民主體制迫在眉睫的威脅。

除了巴西利亞和聖保羅外，波索納洛的支持者還在包括21州的首府和100多個城市舉行反民主示威，攻擊聯邦最高法院大法官和國會，並要求軍事干預。

這些支持者身穿黃綠衣服，高舉巴西國旗和支持波索納洛的海報，儘管COVID-19還在巴西流行，他們多數沒有遵守社交距離規定和戴口罩。

雖然在不同地點也有反對波索納洛的團體示威，但沒有發生對立衝突事件，雙方的示威活動都以和平方式進行。

面對波索納洛對民主作出的威脅，中間派政黨醞釀在本週開會討論支持彈劾波索納洛。巴西民主社會黨（PSDB）的聖保羅州長多利亞（João Doria）今天也首次表態支持彈劾波索納洛。

多利亞說，過去他一直保持中立，但今天波索納洛明顯侮辱憲法，違背民主，藐視最高法院，使得他不能再坐視不理。就算國會沒有足夠的力量彈劾波索納洛，也希望巴西民社黨能夠確立反對波索納洛的立場。

2018年選舉，多利亞和波索納洛彼此支持，但兩人勝選後就分道揚鑣，且在應對COVID-19大流行成為競爭對手，在多利亞積極引進疫苗和提高疫苗接種率的同時，波索納洛則採否認主義，阻礙和排斥疫苗。