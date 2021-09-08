雲嘉南濱海國家風景區管理處，透過整合雲嘉南濱海觀光圈的產業業者，邀請旅遊作家劉克襄（右）以駐村方式深度踏查與業者進行互動。（圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處）

在旅客行為數據上有相當涉獵的Airbnb馬培治資深經理（右）認為，各業者串聯業者們獨有特色、資源，創造隱形聚客網絡。（圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處）

熟悉台灣國際旅宿的管理者Jürgen Klemm(柯雷蒙)，認為雲嘉南濱海地區將在地最具特色產業文化復興，是相當迎合國際旅遊趨勢。（圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處）

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處(以下簡稱雲嘉南管理處)啟動「2021雲嘉南濱海觀光圈品牌建構與行銷宣傳」計畫，透過整合雲嘉南濱海觀光圈的業者，邀請國際級專家團以駐村方式注入國際多元視角，跨界攜手結合地方資源，帶來創新的地方觀光能量，近日將推出全新精緻雲嘉南濱海地區旅遊路線，打造出獨具特色的區域觀光品牌，進而為遊客創造最美好的旅遊體驗。

駐村計畫中，以「鹹味浪潮」為主題，開設觀光輔導工作坊，邀請各界專家進行駐村計畫，從雲嘉南濱海地區的在地食材、藝術文化、觀光服務、自然生態等在地觀光因子出發，藉由駐村期間與在地業者、社區居民交流。駐村計畫中邀請台灣觀光專家劉喜臨教授，及細膩抽絲剝繭在地風土景物的劉克襄老師。為了滿足國際觀光需求，特別邀請任職於全球多元旅宿平台Airbnb的資深經理馬培治，以國際觀光市場觀點，為當地做新型態旅遊趨勢分析；而台語流利，長期營運多所台灣國際飯店的Jürgen Klemm，以「款待精神」爲在地旅宿產業進行訪查回饋。跳脫常見的座談形式，直接走入在地，透過個別訪視，第一線與當地業者互動激盪，提供在地不一樣的思維與視野。

國際級專家團在駐村當地後都給予極正面的回饋，強調要掌握旅遊市場趨勢的劉喜臨教授提到，雲嘉南濱海地區的觀光價值實在豐富，品牌打造後輔以設施友善性、景點的故事性，透過雙語化、國際化的行銷模式，吸引國內、外遊客。劉克襄老師則說，雲嘉南的陽光會咬人，但這裡的風景會黏人！劉老師經過多天的駐村，他認為，雲嘉南地區充滿創造力，要採集地方特色，創造地方獨特，像是業者創意加持，將隨手可得的欒樨，變成入口即化的欒樨蜂蜜蛋糕，軟綿綿的口感，清香無比的青草香，令人驚艷！

在旅客行為數據上有相當涉獵的資深經理馬培治則強調，拓展地方商圈、自我品牌營造與消費者溝通，才能抓住目標客群的需求。分眾的訊息溝通以及在地商圈與不同的資源串連，才能創造隱形的聚客網絡；熟悉台灣國際旅宿的管理者Jürgen Klemm，大讚雲嘉南的無窮發展潛力，是獨一無二的台灣淨土！當地熱情的風土民情、最鮮的海產，即是最佳的「款待」；細心觀察、溫暖服務，旅程上感動創造的回憶，就是最有力的行銷。

雲嘉南管理處徐振能處長表示，邀約國際級專家駐村，就是要徹底改善當地體質，提升自己的能量。管理處推動地區永續發展的力量不會停歇，將持續以跨領域方式重新整合觀光產業面向，打造區域特色觀光品牌，一同為在地觀光加值，這次「鹹味浪潮」計畫，將外部資源導入，同時凝聚在地力量，就是要將雲嘉南推出去，無論是即將反彈的國旅市場，或是未來潛力無窮的國際旅客，這一系列的專家駐村，播下的種子只是開始，期待未來在地業者成長的能量！

隨著疫情警戒降級，相關旅遊規範已陸續鬆綁，雲嘉南管理處結合旅遊體驗經濟轉型，強化區域觀光特色及開發深度精緻旅遊，並針對在地品牌積極推廣，近日將推出全新精緻雲嘉南濱海地區旅遊路線，爲即將反彈的觀光旅遊市場做好準備，當地旅遊的全新體驗，預計將成為新一波的旅遊目的地焦點。