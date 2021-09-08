8日最新官方數據，日本GDP(經濟成長)在第2季的季增年率為1.9%，優於最初預估的1.3%，雖缺少大驚喜但至少沒衰退。

日本政府表示，最近1季的GDP經修正後，也比市場普遍預估的年增1.6%要來得佳。至於這次4月至6月的GDP，經季節性修正後也比首季要成長0.5%，不僅優於初估的0.3%，也比市場預估0.4%好一點。

日本GDP在2020整個財年衰退4.6%，2021年首季更是萎縮5.1%，不過，這次GDP所幸出現正成長，並是2021年來首見。