《國際經濟》日GDP上季1.9％ 優於初估1.3％ 09:282021/09/08 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 8日最新官方數據，日本GDP(經濟成長)在第2季的季增年率為1.9%，優於最初預估的1.3%，雖缺少大驚喜但至少沒衰退。 日本政府表示，最近1季的GDP經修正後，也比市場普遍預估的年增1.6%要來得佳。至於這次4月至6月的GDP，經季節性修正後也比首季要成長0.5%，不僅優於初估的0.3%，也比市場預估0.4%好一點。 日本GDP在2020整個財年衰退4.6%，2021年首季更是萎縮5.1%，不過，這次GDP所幸出現正成長，並是2021年來首見。 《國際經濟》日7月家庭支出年增0.7％ 遠不如預期 德國7月工業生產月增1％ 優預期 #GDP #初估 #這次 #修正 #衰退 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸8月外匯存底 略減0.12％ 04:102021/09/08 全球財經 蘋果拉貨 玉晶光8月營收新高 04:102021/09/08 財經要聞 《金融》美明年消費動能看衰 土洋法人、紡織業有感 09:452021/09/08 財經 中國軍事實力增強 岸信夫：日本正在探討對敵攻擊能力 04:102021/09/08 焦點要聞 香港總商會上調香港今年GDP增長至6.3％ 20:492021/09/07 財經 大陸前8月外貿優預期 Q4壓力大 04:102021/09/08 焦點新聞 新北疫情燒 羅智強：又看到準備帶風打侯的氛圍 08:072021/09/08 政治 《國際經濟》德國7月工業產出彈升 供應瓶頸見緩解 15:592021/09/07 財經 《半導體》力成8月營收連5月攀峰 H2拚季季高 15:082021/09/07 財經 《國際經濟》看好聯準會緩縮表 全球股市連8日創新高 11:442021/09/07 財經 《電腦設備》研華8月營收衝新高 H2估勝H1 17:242021/09/07 財經 財經熱門新聞 凱基哥被他幹掉 長榮、陽明隔日沖大魔王抓到了 - 財經 像台積電砸百億美元做不來 科技巨頭搶自研晶片 專家曝關鍵 - 財經 擠下蘋果成第一 ASML變摩爾定律救星 陷陸美晶片爭霸 - 財經 比疫情威脅還大？專家揭拜登下一步 美科技股災難恐來臨 - 財經 新北疫情若擴散 恐全國升三級 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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