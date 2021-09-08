精確(3162)8月營收為1.34億元，年增91.24％，累計前8月營收8.73億元，年增88.57％。該公司是少數不受疫情及貿易戰影響的國內上市櫃汽車零組件廠商，今年營收及獲利可望超過以往表現。

精確在鋁合金製程耕耘甚久，前期以自行車零組件為主，敏實集團2018年注資後，逐步轉型至汽車零組件製造，2020年汽車零組件營收比重來到60％，今年第1季及第2季毛利率在營收放大及產品組合優化，來到17.9％及16.1％，由於費用控管得宜，今年上半年稅後淨利0.47億元，每股盈餘0.6元。

福斯集團透過MEB平台達成從油轉電的策略，敏實集團與車廠合作關係密切，成為MEB在歐洲區域的戰略供應商，福斯集團在全球NEV銷量攀升因而受惠。另一方面，與寧德時代展開合作，並首次進入特斯拉、雷克薩斯的鋁飾件及行李架的供應體系。

電池盒是新能源汽車動力電池的承載件，全球鋁電池盒2019年行業規模約為71億港元，2025年有望達到400億港元，6年CAGR為34％。行業主要參與者有本特勒、凌雲股份和華域汽車等。敏實2017年開始進軍鋁電池盒市場，2019年提出2025年電池盒營業額達到100億港元的目標。

敏實已獲得大眾、寶馬、戴姆勒、本田等全球主流整車廠的鋁電池盒訂單，成為全球鋁電池盒最大供應商，在安吉、鄭州等生產基地已經投產，歐洲塞爾維亞工廠目前正在建設當中，鋁電池盒全球佈局逐漸完成，精確這次增資也將在歐洲塞爾維亞投入約5500萬歐元設立壓鑄廠，另外，精確亦在湖北咸寧新設電池盒壓鑄廠，力拚2022年業績再創新高。