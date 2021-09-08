員警依阿伯提供的線索幫忙找車，果然沒多久就傳來尋獲的好消息，讓阿伯相當感謝員警協助。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中1名阿伯為探望6個月大的小孫女，興沖沖跑去購物商場買見面禮，返家時花了半小時仍遍尋不著自己的電動自行車，心急的他見到正巧在附近執勤的員警，趕緊上前求助。員警要他先別緊張，仔細回想停放處的特徵，兵分兩路就其提供的線索幫忙找車，果然沒多久就傳來尋獲的好消息，讓他喜出望外不斷感謝員警協助。

台中市政府警察局第三分局立德派出所員警鄭裕憲、謝昀霖日前下午2時多於台中火車站附近執勤，1名阿伯急匆匆跑過來，著急地說：「我的車子停那邊，不見了！」原來他為了去探望6個月大的小孫女，特地從南區騎乘電動自行車到火車站周邊的購物商場買禮物，確定自己停好車後有拔取鑰匙，還額外加上一道鎖，購物完出來找了好久，找到滿身大汗還是一無所獲。

員警請他回想停車處有什麼特徵，阿伯說，記得自己將車子停在商場對面工地旁的小巷子裡，車身是紅色的，前方置物籃內還放著顯眼的白色安全帽。

員警聽了之後耐心安撫他，火車站周遭工地不只一處，街景也很相近，若是不常來的人很容易搞錯，請他不用太擔心，先在路邊稍後，員警則兵分兩路到附近幾處「商場對面工地旁的小巷子」尋車。但阿伯疑似太緊張了，一開始跟著員警東奔西跑，後來又自行跑到遠處尋找，員警接到尋獲車子的好消息打算通知阿伯，才發現他又走遠了，急忙在後頭追著阿伯跑，實在又好氣又好笑。

警方提醒，有時記憶並不可靠，民眾停放車輛，可能因停放時間較長，或因停放車輛多、地景相近等因素，發生記憶模糊的窘境。警方建議，可透過手機拍照留存的方式，停車後拍下停車位置及周遭環境或附近門牌，幫助回想並加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。