離NBA開季僅剩下一個多月時間，大部份球隊都做足了補強，不過76人則陷入掙扎階段，在夏天他們放走了中鋒霍華(Dwight Howard)回到湖人，簽下德拉蒙(Andre Drummond)，接著再與明星球員恩比德(Joel Embiid)續約。不過和陣中球星班西蒙斯(Ben Simmons)一直喬不攏，至今演變到緊張關係。

Ben Simmons clearly hasn't forgotten about Doc Rivers' controversial comments about him after the playoffs.https://t.co/3LhwyVS4su — Sixers Nation (@SixersNationCP) September 7 2021

班西蒙斯此前向外放話不會參加76人的季前訓練營，最近球隊則是做出反彈，若他每缺席球隊訓練一天，將被罰款約23萬美元(約台幣620萬)，而季前訓練營9月28日即將開始，若西蒙斯沒有被交易，他恐怕難逃這個罰款，不過這也可能更惡化雙方之間的關係。

而在稍早傳出一則與西蒙斯、76人有關的消息，有76人記者爆料說，西蒙斯之所以不滿球隊，並不願參加訓練營，與球隊總教練瑞弗斯(Doc Rivers)有關，據說76人在上季被淘汰時，瑞弗斯曾批評了西蒙斯，他說自己不確定西蒙斯有資格在爭冠球隊擔任先發控球。

此話一出讓西蒙斯相當不滿，另外據說恩比德在之後也曾對西蒙斯有意見，批評了對方，這些都是加深西蒙斯想離隊的原因之一。而爆料的76人記者還加碼透露，目前有不少球隊想得到西蒙斯，但不願付出太多，這也是西蒙斯一直無法被成功交易的原因。

稍早也傳出騎士對西蒙斯有興趣，加上之前的國王、快艇、勇士、灰狼、馬刺、拓荒者、暴龍、巫師等等，與西蒙斯有流言球隊不少，媒體也曾給出球隊得到西蒙斯的賠率，國王居首，灰狼第二，勇士第三，拓荒者第四，馬刺第五，暴龍、巫師並列第六。但目前狀況來看，西蒙斯還沒有明顯的下家。