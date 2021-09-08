蔡英文總統今天表示，政府建立農民四大福利體系，未來要積極讓台灣的農業走向國際，打造國家級的農業外銷隊。她相信透過和全球的僑台商攜手合作，可以持續開拓新的國家、新的市場，為農業外銷打開更多的商機。

蔡英文總統今天以錄影方式為「農業金融研討會」致詞表示，這幾年來政府陸續推動許多重要的農業政策，希望讓農民的權益，有更全面性的保障，也希望讓台灣農業能朝更永續的方向發展。

針對第一個目標，她說，我們建立農民四大福利體系，包括擴大農民健康保險條件、農民職災保險、農業保險。還有，農民退休儲金制度，在今年1月也已經上路。現在農民終於可以和其他職業一樣享有退休保障。

蔡英文表示，因應極端氣候的威脅，可能造成嚴重的農損，我們積極開發農業保險，到今年7月底，已經開辦25個品項、38張保單。現在總投保面積已經有11.4萬公頃，總保險金額263億元，未來也要繼續努力。

越來越多有理念的年輕人返鄉，用自己的專業和創意，為農業帶來很多新的發展。她說，透過青農貸款的支持和優惠，希望讓更多的年輕人，都能在更有資源的情況下，帶動農村的進化。

蔡英文強調，接下來，我們要繼續積極讓台灣的農業走向國際，並且打造國家級的農業外銷隊。也鼓勵各式的農業創投，在冷鏈、加工、物流方面，都會投入資源，不斷地強化。

她相信透過和全球的僑台商朋友攜手合作，我們可以持續開拓新的國家、新的市場，為農業外銷打開更多的商機。未來，也希望鼓勵農漁產業，朝向智慧化以及循環經濟的方向來發展，並進一步推動農業的升級和轉型。