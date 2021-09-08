成功越獄3次、為台灣治安史留下難堪紀錄的「越獄大王」徐開喜，本月5日卻因違規停車，遭警方查獲攜帶毒品被捕。71歲徐開喜今年5月刑滿出獄，依靠昔日友人資助為生，5日晚間因駕車臨停機車待轉區遭警方盤查，查獲持有FM2、安非他命，經檢方複訊後，無保請回。

本月5日晚間10時許，徐開喜駕駛友人賓士車載劉姓友人到新北市板橋區訪友，行經萬板路時，因友人突然腹痛急著找廁所，徐誤將機車待轉區當成停車格停下，海山警分局巡邏員警見狀上前盤查，從徐男背包內起獲FM2、牛仔褲口袋查獲安非他命，劉男身上則有吸食器，遂將2人帶回偵辦。

徐開喜供稱，因長年在監獄度過，對外界非常陌生，才會誤把待轉區當作停車格。出獄後睡眠狀況不佳，友人給他FM2稱可幫助睡眠，他以為是一般安眠藥，另安非他命也是友人提供，當時他不以為意，塞進口袋後就忘了這回事，直到被搜出才想起這件事。

警方依毒品危害防治條例將徐男送辦，檢察官複訊時，得知犯嫌是大名鼎鼎的徐開喜，對徐說「幸會、幸會」，徐開喜則謙恭回應「慚愧、慚愧」。訊後，徐開喜無保請回。

徐開喜私下說，這次被抓真的是一連串的巧合，但他都已經被關過51年了，就算去勒戒1、2個月，也沒多大差別，所以他看得很開。