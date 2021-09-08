台灣民意基金會今針對衛福部長陳時中、台北市長柯文哲及新北市長侯友宜三位跟防疫相關的政治明星的人氣研究；台灣民意基金會董事長游盈隆說，不到三年，人氣「超柯趕陳」；感情溫度51度以上者劇增25.1個百分點，擄獲約490台灣成年人的好感。

他說，侯人氣溫度逼近只有極少數人能達到的69.75度，上升10度，顯示近三年人氣穩定上升，到了另一個境界。這樣的高人氣顯然並沒有庇蔭到其所屬政黨，蔚為一時政治奇觀。

他說，研究發現，侯友宜近三年後，全國民眾心目中變得更好，簡直是脫胎換骨，對侯無感的人劇減15.7個百分點，對侯既無好感也無反感的人明顯減少。

從6都16縣市角度看，新北市和桃園市民感情溫度最熱，72度左右；台中市和台北市市民的溫度較低，約66.5度。

游盈隆表示，2018年侯友宜代表國民黨參選新北市長，初試啼聲，大贏對手蘇貞昌近三十萬票，但不無「時勢造英雄」的味道。侯未來動見觀瞻，會不會投入2022參選連任，還是直攻2024總統大選？影響深遠。

他以柯文哲模式為例指出，侯友宜若師法柯文哲選擇連任，並做滿任期，2028再考慮選總統，黨內外會有很多人鬆一口氣。如果相反，恐怕是所有有志於2024總統大位的人的夢魘。

不過他表示，超高人氣只是競逐總統大位的必要條件，人氣高低是會變的，決定性因素很多，通常不是個人能完全掌握的，陳時中就是最好的例子。