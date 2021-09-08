大陸當紅女神楊冪不但是戲劇科班，還是童星出身，4歲就開始演電視劇，觀眾可謂一路陪伴她的成長，如今的楊冪在影劇界締造佳績，且人氣之高，堪稱「流量女王」，戲約、代言從沒斷過，最近楊冪又接下義大利服飾品牌代言工作，最新宣傳時裝大片曝光，性感御姐風讓人驚喜，還犯規穿著黑絲襪上場，讓人驚呼根本被她的逆天長腿霸屏。

童星出身的楊冪，雖然不過34歲，但已經是出道30年的資深藝人，演繹出《仙劍奇俠傳三》唐雪見、《宮》洛晴川、《小時代》林蕭、《三生三世十里桃花》白淺等華劇經典角色，楊冪不僅外型亮眼，演技也非常出色，被與黃聖依、王珞丹和劉亦菲等並稱為大陸「四小花旦」。

楊冪為時尚品牌CALZEDONIA拍攝最新代言照。(取材自微博)

楊冪魅力之大，即便她帶球嫁男星劉愷威又離婚，仍無法撼動她的地位與人氣，如今單身的楊冪更加投入工作，戲約、廣告、業配接到手軟，最新的工作，是擔任義大利時裝品牌CALZEDONIA亞太區代言人，第一波代言美照也隨之曝光。

楊冪為時尚品牌CALZEDONIA拍攝最新代言照。(取材自微博)

這回為代言拍的照片，是品牌2021年最新秋冬款，照片中楊冪換穿了白色與黑色兩套設計西服套裝，都是露腿設計，並且穿上黑色絲襪，大走性感御姐風，襯托一雙腿更加修長，而楊冪無論是站著擺姿勢，還是坐著霸氣開腿，都性感至極，即使穿平底樂福鞋，也沒顯腿短，足見身材根本是黃金比例，被讚「不愧是腿精」、「太辣了吧！」、「滿屏都是長腿」。