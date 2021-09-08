桃園警分局鄭姓員警7日早上值勤時，因東西掉落，1名好心女騎士發現撿起拿給鄭男，但鄭發現女騎士面貌姣好，竟利用車牌查到騎士身分，趁機加臉書好友。女騎士發現覺得相當可怕，警方獲報隨即加重記過二次，並列關懷輔導及優先汰除對象，也隨即調地。

據了解，鄭姓員警7日早上值勤時，因裝備掉落，鄭姓女騎士發現，撿起後追上鄭姓員警，好心提醒東西掉了。鄭男發現女騎士相當漂亮，隨即記下車牌號碼，並利用系統查詢女騎士身分。因女騎士恰好就是用本名註冊臉書帳號，鄭男隨即按下好友邀請。

女騎士看到臉書跳出好友邀請，點進一看，赫然發現就是早上掉落裝備的員警，便覺得十分可怕。警方獲報展開調查，鄭坦承加他好友。警方隨即加重記過二次，並列關懷輔導及優先汰除對象、同時調整服務單位、撤銷相關查詢權限。

另外，鄭男在2015年就涉嫌在餐廳用手機偷拍女子裙子下，遭記過2次、調地，後來還遭違反妨害祕密罪送辦，最後緩起訴確定。