無黨籍立委高金素梅近期因痛批戲劇《斯卡羅》違反史實、傳出將角逐2022高雄市長大選等議題，以及新竹縣市合併恐擠壓原鄉資源等議題，引發各界關注。高金7日自爆，朋友問他說有粉專言論「怪怪的」，不知是否真的是她？高金直言，自己只有一個粉專與一個YT頻道，助理們則經營南區、花蓮、南投、泰雅族共四個服務團隊粉專，加上一個「祖靈之邦」粉專，其他粉專則都不能代表她本人。

高金素梅7日在臉書發文表示，常有朋友問她一些問題，她很少回答，但她想藉這次機會澄清。其中一個問題就是，不少人會問她說：「有個ㄨㄨ粉專是妳的嗎？言論怪怪的……」

針對這個問題，高金素梅直言，她只有一個臉書官方粉專「高金素梅（吉娃斯.阿麗）」，她的問政、部落行腳，對歷史、文化、時勢看法等，都會呈現在這個粉專；一個YT頻道「高金素梅 吉娃斯.阿麗」，她的所有影片都會呈現在這個頻道。此外，她的助理團隊在不同地區成立了五個臉書粉專，包括「立委高金素梅南區服務處」、「立委高金素梅花蓮團隊」、「立委高金素梅泰雅族團隊」、「立委高金素梅南投團隊」、「祖靈之邦」。

高金素梅強調，上述這些粉專、頻道，都直接呈現了他與團隊的工作情況，此外，非常感謝許多社群平台也常分享或轉貼她的資訊；至於一些用我名字成立的粉專或社團，「很抱歉，不能代表我。」