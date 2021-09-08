美國25歲新生代女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），去年以迷你電視影集《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）的「貝絲」一角，奪下第78屆金球獎頒獎典禮的「迷你劇的最佳女主角獎」，瞬間打開知名度。而即將再推出全新電影作品的她，近日受邀登上時尚雜誌的封面，並在其中大秀火辣好身材。

安雅泰勒喬伊在《Instyle》雜誌所公開的照片中，除了以一頭招牌金髮搭配色彩繽紛的亮麗華服外，其中一套造型中，只見她穿著一件皮草背心，裡面疑似什麼都沒穿，僅用視覺效果十足的金色項鍊做點綴，巧妙的遮住重點部位；而她的下半身則是搭配一件性感的三角小褲，緊貼在白馬身邊，看起來相當性感。

另外一套oversize的寬版斗篷，搭配漆皮長靴的造型同樣吸睛，安雅泰勒喬伊將一隻腳跨在窗台上，大秀白皙腿根，加上她專注的眼神凝視著鏡頭，電得粉絲直呼「太美了」，照片公開短短一天便吸引超過125萬人按讚。

安雅泰勒喬伊擁有阿根廷與英格蘭的精緻混血臉孔，還有白皙肌膚與空靈大眼，加上長年練習芭蕾舞，使她纖細又高䠷的身材無論到哪都受到矚目，也因此獲得「精靈女神」的封號。而她自從演出《后翼棄兵》爆紅後片約不斷，即將再推出《迷離夜蘇活》及《北方人》兩部電影，人氣直衝天際。