台灣民意基金會今針對衛福部長陳時中、台北市長柯文哲及新北市長侯友宜三位跟防疫相關的政治明星的人氣研究；被民進黨視為2022台北市長選舉熱門人選的陳時中，台南感情溫度最熱，66.97度，台北市最低，只有55.75度。

台灣民意基金會董事長游盈隆說，陳時中仍然足以成為民進黨選舉的一員猛將，問題是黨內未來有限的六都席次必然競爭者眾，恐無法讓陳隨心所欲，這是民進黨內沒有派系背景的「搖擺人」的無奈。

研究顯示，與去年5月相比，陳時中感情溫度51度以上者劇減33.3個百分點， 一個百分點以約19.5萬人計，意味著在過去這段時間內，對陳時中有好感的台灣成年人減少了650萬人；對陳無感的人，增加11個百分點，游盈隆說，意味對陳時中既無好感也無反感的人顯著增加。

研究指出，陳的感情溫度49度以下者，遽增21個百分點，他說，透露尤其過去四個月，台灣民眾對陳時中有反感的人大量增加，意味著超過四百萬人對陳時中有反感。

他說，陳從平均感情溫度劇降26.52度，是一個巨大的人氣轉變，只有極少人會經歷到。台灣人對陳時中的感情溫度從熱到必須開冷氣的程度，現在已經轉涼，對一個政治人物來說，既是變天，也是變臉。

他表示，2020年5月，陳時中的感情溫度飆到87.78度，已經是一種接近「神」的境界，台灣政治人物只有陳時中經歷過，現在算是回到人間了，一年多來疫情變化及防疫表現說明了這一 切。

他說，今年本土疫情大爆發，疫苗嚴重短缺、爭議不斷，維持15個月的民進黨防疫神話毀於一旦，連帶也將陳時中拉下神壇。