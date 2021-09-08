大陸國家衛健委宣布，截至7日，大陸全國高風險地區清零，中風險地區下降到3個。同時，對中秋國慶假期是否可以外出旅行、疫苗接種情況如何等問題，大陸國務院聯防聯控單位指出，在假期期間，不提倡聚集和聚會，尤其是不允許大規模的聚集。

中疾控專家7日表示，在目前全球新冠肺炎疫情流行的嚴峻形勢下，外防輸入的壓力依然很大，中秋、國慶假期不提倡公眾在假期聚集和聚會，尤其不允許大規模聚集，公眾不能前往中高風險地區，所在地為中高風險地區的公眾也不能出行。

出行前，先瞭解目的地的疫情防控等級，不去中高風險地區。出行中，做好個人防護，戴口罩、勤洗手、保持手衛生，保持社交距離。

截至6日，大陸累計報告新冠疫苗接種總人數達到10億9500萬，覆蓋總人口的77.6％，完成全程接種的有9億6972萬人。12-17歲人群目前已經接種1億6228萬劑次。

針對個別地區不允許未接種新冠疫苗人群進入超市等重點公共場所、學生被拒絕入校、單位組織人員到外地接種等現象，大陸國務院聯防聯控單位已專門召開會議，要求各地及時糾正、避免簡單化、一刀切。

大陸已部署了滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、核酸疫苗、減毒流感病毒載體疫苗5條技術路線。目前，已實現5條技術路線臨床試驗的全覆蓋。滅活疫苗已有3款獲國家藥監局附條件上市批准，並正在大陸國內開展大規模接種。2款獲大陸國家藥監局同意緊急使用，同時也正在國外開展Ⅲ期臨床試驗。

國務院聯防聯控單位指出，各地協調配合，做好疫苗跨地區接種資訊管理工作，接種單位在完成接種後及時為接種者提供預防接種憑證，群眾可根據接種憑證完成續種。

大陸正積極推進全國免疫規劃資訊系統互聯互通，目前尚未實現接種資訊跨省互聯互通的地區，民眾仍需在接種後續劑次疫苗時提供接種單位出具的紙質版憑證，按照憑證記錄接種後續劑次的疫苗。