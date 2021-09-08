一張2.2萬至2.3萬元的金融股，前8月獲利合庫金(5880)EPS達1.19元，而中信金更有2.14元的好成績，就評價面來看，中信金偏低的本益比較合庫金更具吸引力，而合庫金的優勢在於董事長雷仲達領軍創新。

雷仲達上任以來除了擴大合庫外匯業務版圖，帶出合庫在樂齡安養的相關金融服務與產品線之外，另一個引領風潮的就是在旗下擁有270家、全國最多分行的合庫銀行成立了「創新實驗室」（CoLAB），該CoLAB不僅將使合庫現有的上百件專利案，未來得以有更大的加速應用空間，並催生更多金融科技專利的產出，同時也成為培育合庫金融科技人才最為重要的搖籃。

合庫金前8月獲利為127.92億元，中信金前8月獲利為427.72億元。中信金的競爭優勢為領先的消金地位和海外據點的深耕。中信金目前在大陸的營運策略採多路併進。除了已經設立的四家分行及兩家支行外，尚有仲信租賃、金美信消金公司以及君龍人壽等。仲信租賃為中信創投轉投資，目前據點有上海、蘇州、東莞、武漢、南京；2012年7月中信金在大陸成立仲信租賃，可直接從事人民幣業務，也可快速增加營運據點，累積大陸地區業務經驗，目前據點已覆 蓋長三角、珠三角、長江經濟帶沿岸省份重點城市。

金美信設立在廈門，業務發展以線上為主。中信銀董事會日前通過參與大陸地區廈門金美信消費金融增資案事宜，金美信擬新增資本額人民幣5億元，中信銀將認購34%。金美信業務主要是發放個人消費貸款以及經中國銀行業監督管理委員會批准的其他業務。