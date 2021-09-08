引發民進黨「黑道之亂」的民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，因捲入黑幫、毒品案遭開除黨籍，台北地檢署上月已依毒品等罪起訴。另檢方調查發現，趙介佑爽當替代役時出勤不正常，擅離職役統計172小時，超過7天。北檢8日再依《替代役實施條例》擅離職役累計逾7日罪起訴趙介佑。

依法，趙最重可處2年以下徒刑、拘役或科或併科20萬元以下罰金。趙介佑不但具有北聯幫背景，還被爆出不少特權爭議，曾引發「北投之亂」事件，讓民進黨蒙上陰影，不得不斷尾求生，在今年7月開除趙介佑黨籍。

今年28歲的趙介佑，2016年12月間在家裡施用大量安非他命、搖頭丸毒品後自殘，弟弟見狀制止，趙竟動手打人。救護人員獲報前來救人，趙竟趁機開走救護車狂飆，失控連撞3車後棄車逃逸，法院考量他坦承犯行，態度尚佳，依毒駕公共危險罪輕判4月徒刑，可易科罰金。趙最後繳交12萬元罰金免除牢獄之災，當時他有民進黨黨代表身分，請辭後，台北市黨部並未懲處。

趙介佑2018年5月14日入伍，服替代役第190期，起初被分發到法務部矯正署澎湖監獄服務，他因2度出勤不正常，被監獄管理員規勸，要他盡速返監，他竟多次揚言開槍，還打電話嗆管理員：「敢再打給我家人試看看，我真的會殺人，我絕對會殺了你」，最後被依恐嚇罪判刑2月。

趙介佑因毒駕救護車案被判刑而停役，今年2月25日回役分發到花蓮監獄，家屬替他申請調回戶籍地服役，兵役局僅花1個工作天火速通過，3月22日改調北投區公所，結果爆發特權爭議。趙在北投區公所又再度出勤不正常，遭兵役局移送法辦。

檢方查出，趙於今年4月6日下午1時30分至下午5時30分、4月6日下午5時30分至4月8日上午8時30分、4月13日8時30分至下午6時33分、4月14日8時30分至16日8時30分、16日8時30分至19日8時30分，共無故擅離職役172小時，超過7天。

另外，趙介佑被起底2018年間疑利用特權，在北投警分局拍攝借提出來的友人吃便當，還上網打卡炫耀；今年更因販毒糾紛，遭自家幫派成員開槍示威，槍手最後在黑幫的「排場」下風光進警局投案，讓警方顏面掃地，一連串爭議被稱作「北投之亂」。