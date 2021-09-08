為感謝基層診所醫師協助疫苗接種，中央疫情指揮中心7月20日宣布，行政費調升至100元，並依施打人數給予獎勵費，但因為行政流程等因素，造成款項拖延，民進黨英系立委再出招，今天上午發出共同聲明，呼籲中央盡速撥補助，協助基層診所。

英系立委陳明文、劉櫂豪、羅致政、蘇治芬、莊瑞雄、江永昌、蔡易餘、王美惠、吳玉琴、邱泰源等人，今天再度發出共同聲明，呼籲衞福部速撥行政費、奬勵金給基層診所，感謝醫護人員辛勞。

該聲明指出，這次全民對抗疫情的過程中，基層診所的醫護人員，不論在防疫通報、協助篩檢、疫苗接種的工作上，都無怨無悔、功不可沒。另一方面，疫情爆發以來，基層診所業績直線下滑，有的已經撐不下去，急需政府的紓困協助。

指揮中心日前宣布，行政費調升至100元，並依施打人數給予獎勵費，希望有助於補貼不收取掛號費的損失。不過，由於相關造冊、行政流程、會計作業等因素，使得相關的撥款工作，受到拖延、緩不濟急，甚至造成不少診所的經營困難、停診歇業。

英系立委呼籲，衞福部速撥行政費、奬勵金給基層診所，不僅是政府對醫護承諾的積極兌現，更是幫助基層診所度過難關，讓他們能夠繼續留在防疫戰場的必要作為。