台中市政府警察局第四分局日前舉辦110年度義勇警察大隊南屯中隊常年訓練，為了符合防疫相關規定，採多場地視訊方式，讓義警了解自身任務及工作重點。 （警方提供）

台中市政府警察局第四分局於日前舉辦110年度義勇警察大隊南屯中隊常年訓練，為了符合防疫相關規定，採多場地視訊方式，分別於分局7樓簡報室、大墩派出所2樓辦公室、黎明派出所地下一樓同步上課，合計計有153人參訓。透過此訓練，強化義警的協勤應變技巧與法令常識，讓義警了解自身任務及工作重點。

警方指出，授課講師由分局交通組警務員楊錫洲、偵查隊犯罪預防宣導承辦人林佩君擔任，分別講授義警協勤交通安全疏導要領及防詐、毒品防制等議題，義警們紛紛表示授用無窮，大大提升協勤效能。

今年度囿於疫情關係，義警常年訓練延至近期才辦理，為了符合中央疫情室內集會人數限制，第四分局將參訓的義警人員分三個場地，藉視訊方式由授課教官講授協勤交通疏導重點和最新詐騙訊息、手法和新興毒品各種態樣。

其中偵查隊即興演出反詐騙小短劇，將近期的常見的詐騙方式：假租屋真詐騙、貨到付款假包裹等訊息，以活潑生動的方式演繹，「笑」果十足，令人印象深刻。期盼疫情解封後恢復協勤時，義警同仁透過協勤訓練效益增進共同維護治安效能。

第四分局表示，隨著二級警戒逐漸鬆綁，為精進協勤民力的專業技能，又須符合疫情指揮中心推動的防疫政策，以視訊的方式辦理，效果不打折，藉由定期訓練，充實義警專業技能，成為警察最佳後盾。