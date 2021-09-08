近來因Delta病毒入侵台灣，再掀國內肺炎疫情，讓民眾又繃緊神經，然而美妝網紅Tiffany日前帶著旗下7名員工出遊，卻直接在夜市、計程車上等處脫下口罩飲食，還將畫面發到社群平台上，引發網友一面倒砲轟，對此，Tiffany也立刻親上火線回應。

Tiffany所經營的YouTube頻道「Weartoeatiff」有28.9萬人訂閱，IG也擁有13萬追蹤者，在網路上小有知名度，日前她帶著員工到日月潭卻被發現違反防疫規定，目前處於二級警戒，在室外仍須全程佩戴口罩，但她不但直接在路邊脫下口罩吃東西，乘車過程也都沒有戴口罩。

有網友不滿地在論壇《Dcard》發文表示，Tiffany在IG曬出一行人吃東西的照片，並在文內強調，「我們是在旁邊沒有人的時候，拿下口罩拍照，拍完馬上就帶回去了」，但從限時動態能看到，她們其實是直接在路邊開吃，旁邊還有路人經過，讓原PO忍不住砲轟，「餐廳沒隔隔板可以說是餐廳問題，路上狂吃不戴口罩，根本防疫破口欸」。

Tiffany發文道歉同時為自己澄清。(圖/翻攝自Tiffany IG)

對此，Tiffany發文在IG上道歉，同時也澄清，「我們昨天在吃小吃時，為在通風處且商家原地速食用，並在食用完畢後立刻戴回口罩，並非邊走邊吃，有查詢過二級警戒相關規範，如有其他不當示範，在此跟大家道歉，至於拍照時則是在無人時，拿下口罩拍完馬上就戴回去了，謝謝大家的關心，會再更加注意自己的言行！」