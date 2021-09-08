台灣民意基金會今針對衛福部長陳時中、台北市長柯文哲及新北市長侯友宜三位跟防疫相關的政治明星的人氣研究；台北市長柯文哲被視為可望角逐2024總統大選，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，一個政治素人闖入政治叢林近七年柯文哲人氣始終沒低過50度，是足以競逐總統大位的溫度。

研究顯示，從 6 都16 縣市的角度看，桃園市民對柯文哲的感情溫度最熱，64度左右；相形之下，台中市民的溫度較低，約53.8度。其他 4 都 16 縣市介乎兩者 之間。台北市則是 56.6 度。

和2019年8月相比，柯文哲回升5.64度，象徵谷底回升；他說，台灣人對柯文哲的感覺大多屬正面，不曾低於50度，目前是在上揚的狀態。

他認為，柯文哲人氣始終沒低過50度，是足以競逐總統大位的溫度，且仍深受許多年輕人喜愛，若持盈保泰，一路挺進 2024 總統大選，也將是一個不可忽視的角色。