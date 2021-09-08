政府推動新南向政策，副總統賴清德今天表示，政府持續推動新南向國家「一國一中心」等重大計畫，發揮台灣在醫療、農業、科技與文化等方面的軟實力，也呼籲全球台商，根留台灣。他承諾，政府一定會持續審慎應對，維持台灣經濟的穩定成長，協助台商多元布局全球，為競逐全球市場助上一臂之力。

由工商時報和中華徵信所今天舉辦「2021新東協新台商 新機會」論壇，賴清德以錄影方式致詞表示，過去幾年，面對美中貿易戰的衝擊，各國都重新思考在中國以外建立第二個海外生產基地的重要性，印度及東南亞國家因為地理優勢及中產階級所得提高，加上擁有超過五成的年輕勞動力，深具人口紅利與消費力，因此成為各國企業的優先選項。COVID-19疫情的肆虐，更加快、加大了全球產業供應鏈的重組，紛紛加碼對此區域的投資。

為協助台商分散海外生產基地，減少對單一市場的過度依賴，他說，2016年蔡總統上任後，積極推動「新南向政策」，從經貿合作、人才交流、資源共享、區域鏈結等四大面向，與東協、南亞、紐澳等國家，搭建起綿密的社會鏈結與交流網絡，創造互利共贏的新合作模式，並拉近台灣與周邊國家的信任與夥伴關係。

賴清德指出，目前政府除陸續完成台灣與菲律賓、印度及越南的雙邊投資協定更新外，更與印尼、菲律賓及越南共同建立農業示範區，持續推動「一國一中心」等重大計畫，發揮台灣在醫療、農業、科技與文化等方面的軟實力，也展現台灣在經濟、貿易和投資影響力以外的角色與能量。同時，新南向政策與當前歐美印太戰略、日本南進政策強化供應鏈靭性的目標相互契合，將有助於台商在全球布局中搶得先機。

此外，他說，政府也積極爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，不僅持續推動法規調整及對內溝通等準備工作，更透過強化與CPTPP會員國的經貿合作關係、透過既有雙邊會議、APEC等管道，來爭取CPTPP會員國的支持。

在台商出外打拚之際，政府也不斷強化台灣經濟的體質與韌性，讓台灣成為台商布局全球的堅強後盾。賴清德舉例，除在最短時間內控制疫情，政府也積極展開後疫情時代的產業布局，在「5＋2產業創新計畫」的基礎上，大力發展「六大核心戰略產業」，打造台灣成為「高階製造、高科技研發、半導體先進製程、綠能發展」等四大中心，以提高台灣在全球產業鏈關鍵地位的影響力。

面對美中戰略競爭不斷加劇，他說，台灣位於亞太經貿樞紐，人才素質優良充沛，創新動能強勁，加上具有智慧財產權、資安保護完善等優越條件，已經有微軟、Google、ASML、思科等眾多國際企業紛紛加碼投資台灣，來台灣設立研發中心。「我特別藉此機會呼籲全球台商，根留台灣，不僅可強化產業供應鏈的韌性，更能回應國際品牌客戶的要求」。

值此全球經貿秩序重整的關鍵時刻，賴清德承諾，政府一定會持續審慎應對，維持台灣經濟的穩定成長，並充分掌握變局中的各種機會，協助台商因應經貿局勢的變化，多元布局全球，為台商競逐全球市場助上一臂之力。