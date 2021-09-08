美媒報導，抗寄生蟲藥物伊維菌素（Ivermectin）的需求近來大增24倍，由於沒有證據顯示相關藥物能有效預防或治療COVID-19，醫界呼籲打疫苗、接受照護才是正道。

「西雅圖時報」（Seattle Times）今天報導，伊維菌素是一種廣泛使用的抗寄生蟲藥，最常用於獸醫領域，但也獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）批准用於治療人類寄生蟲和皮膚病等。

根據華盛頓州衛生廳的新聞稿，全美在8月第2個星期，開出8萬8000份伊維菌素處方藥，遠高於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之前24倍。

華盛頓毒物中心（Washington Poison Center）從去年起，接獲3倍多的相關諮詢電話，大多數電話詢問伊維菌素的安全性，有些人則因服用後產生輕微或中度的中毒現象而住院。目前美國尚無通報使用伊維菌素死亡的案例。

全美各地的資料顯示，為數眾多的人們使用伊維菌素，甚至有人沒有經過專業諮詢，直接在網路平台購買伊維菌素的劑量。

華盛頓州醫學學會（Washington State Medical Association）主席施利赫爾（Nathan Schlicher）表示，聲稱伊維菌素可有效治療或預防COVID-19並沒有根據、且為錯誤資訊。

施利赫爾說，服用非處方伊維菌素存在嚴重風險，可能會降低血壓、增加心率變異，反而讓確診者不利於對抗COVID-19病毒。

他說，不管是抗瘧疾藥物羥氯奎寧（hydroxychloroquine）或抗寄生蟲藥物伊維菌素，用在染疫治療都會造成傷害。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）和FDA已明確表示，沒有可靠的科學證據支持使用伊維菌素可以治療或預防 COVID-19。儘管如此，報導指出，在華盛頓州仍有許多醫生未遵守官方建議而使用伊維菌素。

衛生部指出，伊維菌素的副作用包括皮膚過敏、噁心、嘔吐、腹瀉、胃痛、頭暈、癲癇發作、意識模糊、血壓降低、肝受損，以及臉部或四肢腫脹。

除了潛在危險外，施利赫爾擔心，使用伊維菌素會「延遲必要及有效的治療」。網路上找到的許多研究未經監督，也沒有內容審查。他建議，在查看一項研究時，要確認科學方法是嚴謹的，並且是發表在信譽良好的期刊上。

對抗病毒，施利赫爾呼籲相信疫苗和定期看醫生接受照護。他說：「伊維菌素、羥氯奎寧和任何下一個推銷員的偉大蛇油偏方都不會是正確答案。」