周二歐洲股市收低，歐洲央行在本周晚些時候召開會議之前，市場轉趨觀望，以及關注焦點轉向一連串以德國電信（Deutsche Telekom）為首的電信業交易。

周二泛歐STOXX 600指數收跌0.5%，公用事業、醫療保健和化工股表現最疲弱。該藍籌股指數周一曾升至近歷史高點。

德國電訊與軟銀達成換股協議，將加碼對美國T-Mobile的持股。德國電訊微升0.06%。

此外，德國電信和瑞典同業Tele2同意將其荷蘭事業以企業價值51億歐元（60.5億美元）賣給數個私募股權投資集團。

荷蘭皇家電信（KPN）上漲4.1%，領漲STOXX 600指數。

英國BT跌0.1%，因消息指出德國電信正在考慮如何處理其在BT的12%持股。

歐洲電信股指數上漲0.1%。

歐洲央行在周四召開貨幣政策會議之前，市場趨於謹慎。近來歐元區通膨急升以及經濟數據改善，帶動了對央行收緊貨幣政策的押注。

歐元區第二季國內生產毛額（GDP）季增率從2.0%上修為2.2%，優於市場預期的季增2%。歐元區第二季就業人口季增0.7%、年增1.8%。

TS Lombard策略部主管Andrea Cicione表示，據悉歐洲央行正在討論縮減其「疫情緊急購債計畫」（PEPP）。如果真是這樣，投資人將尋找央行會透過其他購買資產機制作為彌補的線索。

因相對較高的疫苗接種率有利於復甦前景，在經歷了去年的大規模防疫限制後，許多人已重返辦公室，泛歐STOXX 600指數今年以來已上漲近19%，略遜於標普500指數的表現。

對中國和日本將推出更多經濟激勵措施的憧憬，以及美國聯準會可能推遲縮表計畫的預期升高，帶動全球股市在周二稍早再度創下歷史新高。

在主要市場方面，周二英國富時100指數收跌0.53%，德國DAX指數跌0.56%，法國CAC 40指數跌0.26%。