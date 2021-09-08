1.威剛(3260)：8月營收年增2成，看好記憶體長多格局，昨外資逆勢轉買超519張，推升盤初股價彈升近2%。
2.台積電(2330)：昨外資雖小幅調節賣超735張，但本土法人仍買超相挺，加上昨夜ADR逆漲0.59%，盤初股價開低後頻頻翻紅。
3.運錩(2069)：8月營收年增97.99%，激勵今早股價強彈逾4.5%，躍過5日線。
4.富邦媒(8454)：昨獲三大法人聯手逆勢買超96張，推升盤初股價續彈逾3%，領漲百貨股。
5.陽明(2609)：美西線再添生力軍，晨盤相對穩盤，一度翻紅守120元。
6.頎邦(6147)：8月營收連6月攀峰，與聯電換股結盟遭外資降評，多空交織，股價小落寞。
7.宅配通(2642)：新冠疫情再起，宅經濟可望回神，晨盤衝上86元漲停。
8.嘉里大榮(2608)：新冠變種來勢洶洶，估激勵宅配業務，早盤爆量高漲近8%。
9.矽力-KY(6415)：人氣回籠，股王重返4200元，股價強漲近5%，再戰前波4475元歷史天價。
10.世芯-KY(3661)：外資升評比讚，晨盤再度重登800元，力漲逾4.5%。
11.恆大(1325)：疫情推升防疫題材，早盤一度摸及62.7元，漲幅收斂仍維持近4%。
12.亞諾法(4133)：本土疫情再亮紅燈，概念股重燃戰火，繼昨日亮燈漲停後，早盤續攻高5%，觸及季線。
13.元太(8069)：揚州廠復工，營運逐月增溫，早盤走揚2%，攻克月線關卡。
14.保瑞(6472)：8月營收4.05億元，年增206.45%，晨盤急拉大漲6%，填權息路闊步走。
15.中美實(4702)：買盤強力點火，晨盤急攻漲停，進逼半年線。
16.中釉(1809)：廣東子公司補償金8580萬人民幣可望入袋，一早亮燈漲停。
17.耕興(6146)：8月營收首破4億元創新高，量能增溫一舉攻上季線展開填權息之路。
18.國巨(2327)：8月營收衝近三年高點，惟疫情澆熄利多熱情，今早平盤震盪。
19.晶技(3042)：前8月營收年增55.4%，5G新機發表高峰有助後市，股價逆勢抗漲，106元形成短撐。
20.貿聯-KY(3665)：8月營收24.78億元創單月新高，股價沿5日線上方強勢震盪，重新回到240元挑戰上方壓力。
21.聯華投控(1229)：第二季歸屬母公司淨利15.05億元，已連2季改寫新高，明年營運續看成長，早盤勁揚3%以上。
22.裕國(8905)：動能充沛、營運正向，早盤漲逾6%、收復短均及月線。
23.樂士(1529)：三大法人連3日買超，早盤吸引買單湧入，帶量觸及漲停，站上所有均線。
24.康那香(9919)：本土疫情擴大，防疫概念受矚目，盤初攻漲停，現維持8%以上漲幅。
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