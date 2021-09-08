記憶體廠旺宏(2337)配息約1.2元今日除息，開盤參考價40.3元。開盤股價漲0.35元至40.65元，但隨著台股下壓，股價翻黑，目前在40元附近狹幅震盪整理。

旺宏受惠旺季效應，8月營收達50.12億元，為歷年同期新高，亦創下歷史單月次高，年增率達58.89%。1~8月營收303.49億元，年增21.5%，亦為歷史同期新高。外資已連續買超旺宏12天，7日更大幅買超10247張。

旺宏自4月以來，已連續5個月營收創歷史同期新高；8月營收達50.12億元，較7月營收42.83億元增加17%，較2020年同期大增58.9%。

旺宏受惠遊戲產業對ROM拉貨旺季來臨，加上各產品線需求續旺，今年8月營收突破50億元，僅次於2019年9月的50.8億元，公司也對第三季看法樂觀。

旺宏總經理盧志遠於日前法說會表示，第三季需求持續暢旺，就各產品線來看，ROM適逢出貨旺季，成長動能將最強勁，NAND Flash與NOR Flash還有漲價空間，營收可望持續成長。

旺宏董事長吳敏求看好公司主要產品Flash（快閃記憶體）不但下半年需求看好，明年也看好。