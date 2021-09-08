近期股市多頭信心重燃，資金重回科技成長股懷抱，帶動多檔AI人工智慧基金淨值創下新高。法人表示，AI應用正全面爆發，相關公司獲利將進入大幅成長階段，股價走勢也會切換到獲利成長行情，呈現強者恆強的多頭漲勢。

近期淨值創新高AI基金包括：第一金全球AI人工智慧基金，新光全球AI新創產業基金，復華全球物聯網科技基金，中信智慧城市建設基金，第一金全球AI FinTech金融科技基金等。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，過去3年，AI產業處於深根擴展階段，基本面相對薄弱，股價上漲主要仰賴本益比的擴張。然而，在這一波疫情的催化下，各種AI應用全面爆發，相關公司獲利進入大幅成長階段，為股價提供強勁的支撐動能。

以ROBO全球人工智慧指數成分企業為例，未來3年獲利年複合成長率上看75%，高於那斯達克指數企業的40%。反映在股價上，表現同樣亮眼。觀察自5月中波段低點以來，累計上漲23.4%，超越那斯達克指數的17.1%漲幅。

陳世杰認為，隨著全球經濟重啟，資金明顯匯聚科技成長股，而AI人工智慧具備豐富的創新成長題材，是科技產業未來的核心價值，無論獲利、股價表現，都還有高點可期，將呈現強者恆強的多頭漲勢。